Во Франции полицейского ранили саблей

Правоохранителей вызвали из-за супружеской ссоры. Злоумышленник ранил полицейского в бедро и пах.

Во Франции мужчина с саблей ранил полицейского

Мужчина с саблей ранил полицейского в городе Нант во Франции. Об этом сообщает местная полиция во вторник, 2 февраля.

"Наш патруль вступил в противостояние с чрезмерно возбужденным субъектом, который был вооружен саблей. Во время задержания один полицейский получил ранения бедра и паха", - сказано в сообщении.

Правоохранителей вызвали на место из-за супружеской ссоры. К отчету прилагается фотография оружия, которое похоже на средневековую саблю с прорезями на клинке.

В свою очередь газета Figaro уточняет, что инцидент произошел в субботу, а задержанный обладатель сабли находился под воздействием наркотических веществ. Сегодня он предстанет перед судом.

Напомним, что ранее во Франции из окна выбросили коробку с человеческой головой. В квартире подозреваемого в преступлении, экс-военного, обнаружили обезглавленное тело бездомного.

Также сообщалось, что ученик французской школы угрожал убить учителей. Учебное заведение временно закрыли, в рамках расследования инцидента задержали 15-летнего подростка.

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