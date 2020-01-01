Во Франции полицейского ранили саблей
Мужчина с саблей ранил полицейского в городе Нант во Франции. Об этом сообщает местная полиция во вторник, 2 февраля.
"Наш патруль вступил в противостояние с чрезмерно возбужденным субъектом, который был вооружен саблей. Во время задержания один полицейский получил ранения бедра и паха", - сказано в сообщении.
Правоохранителей вызвали на место из-за супружеской ссоры. К отчету прилагается фотография оружия, которое похоже на средневековую саблю с прорезями на клинке.
В свою очередь газета Figaro уточняет, что инцидент произошел в субботу, а задержанный обладатель сабли находился под воздействием наркотических веществ. Сегодня он предстанет перед судом.
Напомним, что ранее во Франции из окна выбросили коробку с человеческой головой. В квартире подозреваемого в преступлении, экс-военного, обнаружили обезглавленное тело бездомного.
Также сообщалось, что ученик французской школы угрожал убить учителей. Учебное заведение временно закрыли, в рамках расследования инцидента задержали 15-летнего подростка.
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