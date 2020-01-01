Сеть покорило видео фитнеса на перевороте в Мьянме

В день государственного переворота в стране фитнес-блогер записала видео тренировки якобы на фоне силовиков.

В Мьянме фитнес-блогер Кхин Хниг Вай сняла на видео свою тренировку якобы на фоне госпереворота. Видео девушка опубликовала в Facebook.

На кадрах ролика видно, как девушка в маске тренируется под музыку, а на заднем плане проезжает колонна силовиков. Также на фоне видны силовики, которые перекрыли дорогу. Ролик был опубликован в день, когда военные захватили власть в стране.

В сети видео быстро стало популярным, в комментариях его называют "самым символичным видео 2021 года". Видео за сутки набрало 58 тысяч лайков и почти 3 тысячи комментариев.

Многие пользователи соцсетей выразили сомнения в подлинности ролика, но на странице блогера есть другие тренировочные видео, сделанные в той же локации.

Напомним, 1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Президента и министра иностранных дел схватили военные.

Также сообщалось, что жительница Львова Оксана Бригидир стала чемпионкой мира по фитнес-бикини.

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