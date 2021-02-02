Ученые заявили о высокой эффективности российской COVID-вакцины

Российский препарат от коронавируса хорошо переносится среди добровольцев. Он формирует устойчивый иммунитет к вирусу.

Первые промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний российской вакцины Спутник V показали ее безопасность и эффективность в 91%, пишет ТАСС со ссылкой на издание The Lancet.

"Предварительный анализ результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины Гам-ковид-вак показывает, что она обладает высокой эффективностью, иммуногенностью и хорошей переносимостью среди добровольцев возрастом в 18 лет и старше", - заявила заведующая лабораторией НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Инна Должикова.

Испытания препарата проводились с начала сентября по конец ноября 2020 года. В них приняли участие почти 22 тысячи проживающих в Москве добровольцев.

Почти 16,5 тысяч человек получили одну или две полноценные дозы вакцины, а еще 5,5 тысяч - аналогичное число уколов плацебо.

Оказалось, что примерно 0,1% добровольцев, получивших вакцину, заразились симптоматической формой коронавируса, тогда как вирус получили 1,3% представителей контрольной группы.

По словам российских ученых, это говорит о достаточно высоком уровне эффективности защиты - 91,6%. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что Спутник V не уступает вакцинам от Pfizer и Moderna, утверждает издание.

Помимо этого, уверяют специалисты из РФ, у почти 100% добровольцев, как у молодых людей, так и у участников испытаний в возрасте, был зафиксирован иммунитет к COVID-19, что говорит "о появлении у них долговременной и устойчивой защиты от SARS-CoV-2".

При этом ученые зафиксировали, якобы, только несколько случаев возникновения побочных эффектов средней степени тяжести после вакцинации.

Накануне стало известно, что Армения одобрила российскую вакцину Спутник V.

Добавим, что в "ЛДНР" началась COVID-вакцинация российским Спутником-V.



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