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Ученые заявили о высокой эффективности российской COVID-вакцины

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Российский препарат от коронавируса хорошо переносится среди добровольцев. Он формирует устойчивый иммунитет к вирусу.
У Спутник V 91%-й уровень эффективности - ученые
У Спутник V 91%-й уровень эффективности - ученые

Первые промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний российской вакцины Спутник V показали ее безопасность и эффективность в 91%, пишет ТАСС со ссылкой на издание The Lancet.

"Предварительный анализ результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины Гам-ковид-вак показывает, что она обладает высокой эффективностью, иммуногенностью и хорошей переносимостью среди добровольцев возрастом в 18 лет и старше", - заявила заведующая лабораторией НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Инна Должикова.

Испытания препарата проводились с начала сентября по конец ноября 2020 года. В них приняли участие почти 22 тысячи проживающих в Москве добровольцев.

Почти 16,5 тысяч человек получили одну или две полноценные дозы вакцины, а еще 5,5 тысяч - аналогичное число уколов плацебо.

Оказалось, что примерно 0,1% добровольцев, получивших вакцину, заразились симптоматической формой коронавируса, тогда как вирус получили 1,3% представителей контрольной группы.

По словам российских ученых, это говорит о достаточно высоком уровне эффективности защиты - 91,6%. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что Спутник V не уступает вакцинам от Pfizer и Moderna, утверждает издание.

Помимо этого, уверяют специалисты из РФ, у почти 100% добровольцев, как у молодых людей, так и у участников испытаний в возрасте, был зафиксирован иммунитет к COVID-19, что говорит "о появлении у них долговременной и устойчивой защиты от SARS-CoV-2".

При этом ученые зафиксировали, якобы, только несколько случаев возникновения побочных эффектов средней степени тяжести после вакцинации.

Накануне стало известно, что Армения одобрила российскую вакцину Спутник V.

Добавим, что в "ЛДНР" началась COVID-вакцинация российским Спутником-V.
 

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Теги: Россия, ученые, вакцина, вакцинация, прививки, Коронавирус, добровольцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Виктор    02.02.2021, 16:58
Оценка:  +1
Виктор
- Путин, хороший человек? - спросила Скабеева
- Очень хороший, - ответил Песков
Shaab    02.02.2021, 16:35
Оценка:  +3
Shaab
Хвали мене, роте, бо тебе розірву!
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