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Илон Маск заявил об уходе из Twitter

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Бизнесмен решил уйти из соцсети на время. На его аккаунт подписано почти 45 млн пользователей.
Причины ухода не сообщаются
Причины ухода не сообщаются

Американский предприниматель, основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил временно покинуть социальную сеть Twitter. О своем решении он объявил в Twitter.

"Ухожу из Twitter на время", - такую запись оставил миллиардер в своем аккаунте в этой соцсети.

О причинах своего поступка Маск не сообщил. Также неизвестно, на какой срок он покидает социальную сеть.

Страницу в Twitter Маск завел летом 2009 года. Сейчас у него 44,8 миллионов подписчиков.

Ранее Маск прокомментировал пост в Twitter фотографией Сталина.

Добавим, что Илон Маск попал в скандал из-за публикации в Twitter.
 

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Теги: США, социальная сеть, социальные сети, twitter, соцсети, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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