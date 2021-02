Илон Маск заявил об уходе из Twitter

Американский предприниматель, основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил временно покинуть социальную сеть Twitter. О своем решении он объявил в Twitter.

"Ухожу из Twitter на время", - такую запись оставил миллиардер в своем аккаунте в этой соцсети.

О причинах своего поступка Маск не сообщил. Также неизвестно, на какой срок он покидает социальную сеть.

Страницу в Twitter Маск завел летом 2009 года. Сейчас у него 44,8 миллионов подписчиков.

Off Twitter for a while