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В Швеции решили не прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca

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Шведский регулятор не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет из-за того, что отсутствуют данные о том, насколько препарат влияет на эту возрастную категорию.
Пожилым шведам будут делать инъекции Pfizer или Moderna
Пожилым шведам будут делать инъекции Pfizer или Moderna

Швеция решила отказаться от использования COVID-вакцины англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для людей старше 65 лет. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на шведское Агентство общественного здоровья.

Регулятор пересмотрел данные о препарате после того, как Европейское медицинское агентство дало условное разрешение на применение данной вакцины.

В итоге делать инъекции препаратом AstraZeneca будут делать гражданам Швеции младшего возраста. Представителям возрастной группы 65+ будут рекомендовать вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna.

"Пока нет достаточно данных о том, насколько вакцина защищает людей из самых старых возрастных групп", - заявил представитель Агентства общественного здоровья Серен Андерссон.

Напомним, что ранее отказались прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca в Польше и Италии.

До этого сообщалось, что ЕС договорился с AstraZeneca о дополнительных дозах COVID-вакцины.
 

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Теги: Вирус, вакцина, Швеция, вакцинация, прививки, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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