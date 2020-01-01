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Маас: У Трампа не было интереса к вопросу Донбасса

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В отличие от Трампа, Байден демонстрирует заинтересованность усилить роль США в решении конфликта в Украине, считает глава МИД ФРГ.
США помогут реализовать шаги по урегулированию на Донбассе, считает Маас
США помогут реализовать шаги по урегулированию на Донбассе, считает Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявляет, что в администрации экс-президента США Дональда Трампа не было особого интереса к вопросу урегулирования конфликта в Украине, сообщает ТАСС во вторник, 2 февраля.

"В администрации Трампа не было особого интереса к урегулированию этого конфликта", - сказал он.

В то же время, глава МИД Германии считает, что администрация Джо Байдена будет действовать активнее в данном вопросе.

"Тот факт, что во время телефонного разговора с президентом Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже можно понимать..., что США там будут действовать активнее, чем раньше", - сказал Маас.

"Больший американский вклад поможет нам и французам как посредникам в конфликте постепенно реализовать уже согласованные вещи", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на помощь Байдена в урегулировании на Донбассе.

 

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Теги: США, Германия, Байден, Дональд Трамп, Джо Байден, ситуация на востоке Украины, нормандская четверка
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Источник: korrespondent.net

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