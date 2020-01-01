Маас: У Трампа не было интереса к вопросу Донбасса
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявляет, что в администрации экс-президента США Дональда Трампа не было особого интереса к вопросу урегулирования конфликта в Украине, сообщает ТАСС во вторник, 2 февраля.
"В администрации Трампа не было особого интереса к урегулированию этого конфликта", - сказал он.
В то же время, глава МИД Германии считает, что администрация Джо Байдена будет действовать активнее в данном вопросе.
"Тот факт, что во время телефонного разговора с президентом Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже можно понимать..., что США там будут действовать активнее, чем раньше", - сказал Маас.
"Больший американский вклад поможет нам и французам как посредникам в конфликте постепенно реализовать уже согласованные вещи", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на помощь Байдена в урегулировании на Донбассе.
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