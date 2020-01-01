Маас: У Трампа не было интереса к вопросу Донбасса

В отличие от Трампа, Байден демонстрирует заинтересованность усилить роль США в решении конфликта в Украине, считает глава МИД ФРГ.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявляет, что в администрации экс-президента США Дональда Трампа не было особого интереса к вопросу урегулирования конфликта в Украине, сообщает ТАСС во вторник, 2 февраля.

"В администрации Трампа не было особого интереса к урегулированию этого конфликта", - сказал он.

В то же время, глава МИД Германии считает, что администрация Джо Байдена будет действовать активнее в данном вопросе.

"Тот факт, что во время телефонного разговора с президентом Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже можно понимать..., что США там будут действовать активнее, чем раньше", - сказал Маас.

"Больший американский вклад поможет нам и французам как посредникам в конфликте постепенно реализовать уже согласованные вещи", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на помощь Байдена в урегулировании на Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet