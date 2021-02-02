При стрельбе в США погибли пять детей
В доме в штате Оклахома, США, расстреляли пятерых детей и одного взрослого. Об этом сообщает KJRH-TV во вторник, 2 февраля.
Инцидент произошел в городе Маскоги. Вызов в полицию о стрельбе в доме поступил во вторник ночью в 01:30 часов.
Правоохранители обнаружили на месте мужчину с оружием, который пытался убежать. После непродолжительной погони его задержали. Теперь он находится сейчас под стражей. Подозреваемый является родственником убитых, но полиция не уточнила, как именно он связан с ними.
В самом здании правоохранители нашли тела взрослого мужчины и четырех детей. Пятого ребенка госпитализировали, но мальчик умер в больнице. Кроме того, пострадавшая женщина находится в реанимации.
Как считают правоохранители, стрельба произошла в результате бытового конфликта.
Напомним, что ранее в США в перестрелке погибли пять человек. В расследовании инцидента задействована полиция, а также Федеральное бюро расследований США.
Также сообщалось, что в США мужчина совершил серию смертельных нападений. Вооруженный житель Чикаго застрелил как минимум трех человек и ранил еще четырех в разных местах города. В итоге стрелка ликвидировала полиция.
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