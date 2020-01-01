Эксперты ВОЗ побывали в центре болезней животных в Ухане
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимающихся исследованием происхождения коронавируса, посетила во вторник, 2 февраля, центр болезней животных в китайском городе Ухане, сообщает агентство Associated Press.
Встреча, по словам одного из экспертов ВОЗ Питера Дашака, была "очень информативной". Он также добавил, что делегация встретилась с сотрудниками, отвечающими за здоровье животных, побывала в лабораториях. Все вопросы участников группы не остались без ответов.
Эксперты для визита в центр облачились в защитные костюмы. За пределами отеля, по дороге в центр и обратно делегаты были в масках и в повседневной одежде.
Отмечается, что в планах экспертов ВОЗ посещение в Ухане лабораторий, рынков, больниц. На 3 февраля запланирован визит в Уханьский институт вирусологии.
Напомним, что в Ухань команда международных экспертов из 12 стран мира прибыла 28 января. После двухнедельного карантина специалисты приступили к своему расследованию.
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Напомним, что эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане.
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