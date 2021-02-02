На Сицилии задержали свыше 20 подозреваемых в связях с мафией

Среди задержанных на юге Италии адвокат и два полицейских. Их подозревают в пособничестве мафии.

Сотрудники правоохранительных органов Италии на острове Сицилия задержали 23 человека, которых подозревают в связях с местными преступными группировками. В числе задержанных двое местных полицейских и адвокат, пишет ASNA.

По данным издания, в офисе юриста якобы в течение двух лет проходили встречи "главарей преступных группировок острова".

Напомним, что главаря Коза ностра Маттео Мессину Денаро в 2020 году заочно приговорили к пожизненному заключению за организацию убийств двух судей. Ранее он также был приговорен к пожизненному сроку за другие убийства и организацию терактов.

Денаро почти 30 лет скрывается от правосудия, и никто не знает точно, как он выглядит.



Ранее масштабную операцию против мафии в Италии провели в январе.

Также сообщалось, что полиция Италии задержала 49 членов мафиозного клана. Среди задержанных - мэр и член совета города Росарно в Калабрии. Их подозревают в связях с мафией и подкупе голосов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet