В Словакии задержали украинскую фуру с контрабандой сигарет

Злоумышленники везли 35 тысяч пачек сигарет, пошлины на которые составляли около 4 млн гривен.

В Словакии задержали украинскую фуру с сигаретами financnasprava.sk

Cловацкая полиция на таможенном переходе Ужгород - Вышне-Немецкое выявила контрабанду сигарет в украинском грузовике. Об этом сообщает Финансовая администрация Словакии во вторник, 2 февраля.

Грузовик направлялся в Чехию, но специально обученная для поиска табачных изделий служебная собака учуяла в полу прицепа-рефрижератора незаконный груз.

Затем полный таможенный контроль подтвердил подозрения. Было выявлено почти 700 тысяч сигарет, за которые только пошлин и налогов нужно было уплатить более 115 600 евро (3,9 млн грн).

Теперь дело рассматривает Управление по уголовным делам Финансовой администрации, которое ведет расследование по подозрению в совершении уголовного преступления - нарушения правил государственных технических мер по маркировке товаров.

Напомним, что ранее в аэропорту Борисполь обнаружили две тонны контрабандных сигарет. Более 30 тысяч пачек сигарет Manchester прибыли грузом из ОАЭ без надлежащего оформления.

Также сообщалось, что на границе с Венгрией задержали контрабандистов. На Закарпатье пограничники помешали незаконным намерениям табачных контрабандистов переправить в Венгрию партию белорусских сигарет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet