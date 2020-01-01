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В Словакии задержали украинскую фуру с контрабандой сигарет

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Злоумышленники везли 35 тысяч пачек сигарет, пошлины на которые составляли около 4 млн гривен.
В Словакии задержали украинскую фуру с сигаретами
В Словакии задержали украинскую фуру с сигаретами
financnasprava.sk

Cловацкая полиция на таможенном переходе Ужгород - Вышне-Немецкое выявила контрабанду сигарет в украинском грузовике. Об этом сообщает Финансовая администрация Словакии во вторник, 2 февраля.

Грузовик направлялся в Чехию, но специально обученная для поиска табачных изделий служебная собака учуяла в полу прицепа-рефрижератора незаконный груз.

Затем полный таможенный контроль подтвердил подозрения. Было выявлено почти 700 тысяч сигарет, за которые только пошлин и налогов нужно было уплатить более 115 600 евро (3,9 млн грн).

Теперь дело рассматривает Управление по уголовным делам Финансовой администрации, которое ведет расследование по подозрению в совершении уголовного преступления - нарушения правил государственных технических мер по маркировке товаров.

Напомним, что ранее в аэропорту Борисполь обнаружили две тонны контрабандных сигарет. Более 30 тысяч пачек сигарет Manchester прибыли грузом из ОАЭ без надлежащего оформления.

Также сообщалось, что на границе с Венгрией задержали контрабандистов. На Закарпатье пограничники помешали незаконным намерениям табачных контрабандистов переправить в Венгрию партию белорусских сигарет.

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Теги: контрабанда, сигареты, украинцы, Словакия, грузовик, фура, контрабандисты
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Источник: korrespondent.net

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