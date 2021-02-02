Госдеп отреагировал на данные СМИ по Севпотоку-2

Внешнеполитическое ведомство США прокомментировало информацию СМИ о готовности договариваться с Германией по санкциям против газопровода.

США будут отслеживать процесс завершения строительства и сертификации газопровода Северный поток-2 и примут решение о санкциях в связи с этим. Об этом сообщил во вторник, 2 февраля, представитель Госдепартамента, пишет ТАСС.

"Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций", - сказал он.

Ранее сегодня немецкие СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсуждали вопрос СП-2. Утверждается, что Вашингтон готов начать переговоры об отказе от санкций против газопровода, если Берлин представит предложения, которые устранят опасения Штатов.

При этом Белом доме ранее сообщали, что Байден считает Северный поток-2 "плохой сделкой" для стран Европы.

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