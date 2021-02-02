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Pinterest заблокировал теги Ukraine и Ukrainian

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Сервис заблокировал выдачу результатов поиска по словам Ukraine и Ukrainian из-за "нарушения правил сообщества".
Pinterest заблокировал теги об Украине
Pinterest заблокировал теги об Украине
pixabay.com

Соцсеть Pinterest перестала показывать результаты поиска по тегам #Ukraine и #Ukrainian. Причиной указаны нарушения правил сообщества. На это решение администрации платформы обратил внимание пользователь Twitter Andriy Balan.

При попытке поиска по словам #Ukraine и #Ukrainian соцсеть выдает ошибку с комментарием, что такие пины нарушают правила их сообщества. Какие условия использования площадки нарушаются не сообщается. В Pinterest не предоставили объяснений своего решения.

Ранее сообщалось, что Pinterest была одной из десятка соцсетей, заблокировавших аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

Напомним, в Украине всю рекламу переведут на государственный язык. Соответствующие правила вступили в силу 16 января.

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Теги: Украина, украинцы, соцсети, блокировка, Теги
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Источник: korrespondent.net

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