Pinterest заблокировал теги Ukraine и Ukrainian

Сервис заблокировал выдачу результатов поиска по словам Ukraine и Ukrainian из-за "нарушения правил сообщества".

Соцсеть Pinterest перестала показывать результаты поиска по тегам #Ukraine и #Ukrainian. Причиной указаны нарушения правил сообщества. На это решение администрации платформы обратил внимание пользователь Twitter Andriy Balan.

При попытке поиска по словам #Ukraine и #Ukrainian соцсеть выдает ошибку с комментарием, что такие пины нарушают правила их сообщества. Какие условия использования площадки нарушаются не сообщается. В Pinterest не предоставили объяснений своего решения.

Твіттер воїнство, @Pinterest хоче з‘їсти гівна. Вони заблокували пошук за словами #Ukraine та #Ukrainian, бо начебто такі піни порушують правила їхньої спільноти.#PinterestSaveUkraine pic.twitter.com/fLEUS2nqrS — Andriy Balan (@andriybalan) February 2, 2021

Ранее сообщалось, что Pinterest была одной из десятка соцсетей, заблокировавших аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

Напомним, в Украине всю рекламу переведут на государственный язык. Соответствующие правила вступили в силу 16 января.

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