Конгресвумен рассказала о нападении при штурме Капитолия

Конгрессмен от демократов США Александрия Окасио-Кортез рассказала о нападении и сексуальном насилии во время штурма Капитолия. Видео со своим рассказом она во вторник, 2 февраля, опубликовала в соцсетях.

В своем эмоциональном видео она рассказала, что за пару дней до мятежа ее предупредили о возможном нападении на нее и других конгрессменов. Инцидент произошел в ванной ее офиса, где она пыталась укрыться от митингующих республиканцев, как вдруг она услышала стук в дверь и крики мужчины "Где она??":

"Я сразу поняла, что лучше было бы спрятаться в уборной, а не в ванной. Спустя мгновение я услышала крики мужчины, проникшего в мой офис. Он начал искать меня и мне стало страшно. Я поняла, что уже слишком поздно".

Александрия рассказала, что нападавший был белый мужчиной и был одет как полицейский.

"Я пыталась увидеть что-то в дверной скважине, и это был он. Белый мужчина в балаклаве был одет как полицейский. Он продолжал кричать, а я старалась быть тише воды, затаив дыхание. Когда мужчина нашел меня, я увидела его свирепые глаза. И это произошло".

По словам Александрии, она изначально была мишенью для многих из-за мексиканских корней, а также возможностей в правительстве США. Видео вышло после многочисленных обвинений в сторону конгрессмена, которую попросили двигаться дальше после нападения в Капитолии, но она продолжала вспоминать прошлое:

"Люди, которые не только говорят нам забыть и двигаться дальше, но и извиниться - это те же мятежники, у них та же тактика", - заявила Александрия.

Александрия Окасио-Кортез - латиноамериканка и одна из самых высокопоставленных должностных лиц из демократов. После событий в Капитолии она решительно осудила Дональда Трампа за подстрекательство к мятежу, а также публично призывала уйти в отставку всех республиканцев, которые не признавали поражение бывшего президента США и проголосовали за отмену результатов выборов.

AOC recounting her horrifying experience hiding in her office during the insurrection.



“I thought I was going to die...I have never been quieter in my entire life.” pic.twitter.com/t2P6FU3mFU