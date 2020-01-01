Опубликованы юридические позиции обвинения по делу об импичменте Трампа

Поведение Трампа должно быть признано неприемлемым, так как оно угрожало конституционной системе, подчеркивает сторона обвинения.

В Сенате США представили основные позиции стороны обвинения по делу об импичменте экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill во вторник, 2 февраля.

"То, как повел себя президент Трамп, должно быть признано неприемлемым в четких и однозначных терминах. Это не партийный вопрос", - сказано в тезисах.

Трамп несет прямую ответственность за нападение своих сторонников на Конгресс США и вызванные жертвы, подчеркивает сторона обвинения. Его действия и указания также угрожали фундаментальным основам, которые обеспечивают проведение любых политических дебатов и урегулирование разногласий.

"Это также угрожает конституционной системе, защищающей основные свободы, которые мы ценим", - подчеркивается в аргументах.

Сторона обвинения подытоживает, что поведение Трампа требует, чтобы его осудили и запретили занимать государственные должности.

Напомним, что ранее от Трампа ушли главные адвокаты по импичменту. Причиной ухода юристов стали разногласия по поводу стратегии защиты бывшего главы Белого дома.

Затем Трамп нанял новых адвокатов. Представлять интересы американского экс-президента согласились адвокаты Дэвид Шон и Брюс Кастор.

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