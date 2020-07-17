В Британии умер ветеран, собравший для медиков lb32 млн

Ветеран скончался в 100 лет от коронавируса. О нем узнал мир после того, как бывший военный собрал на благотворительность свыше 37 млн фунтов стерлингов.

Томас Мур и солдаты Йоркширского полка в Почетном карауле bbc.com

Знаменитый в Британии ветеран сэр Томас Мур, который еще во время весеннего карантина собрал для медиков, борющихся с карантином, 32 794 701 фунтов стерлингов, скончался на 101 году жизни, пишет ABC News.

"С огромной печалью мы объявляем о смерти нашего дорогого отца, капитана сэра Тома Мура", - говорится в заявлении семьи.

Томас Мур скончался от коронавируса.

Ветеран стал известен после того, как устроил "челлендж". Он решил собрать на благотворительность одну тысячу фунтов стерлингов. В своем почтенном возрасте с помощью ходунков Мур пообещал пройти 100 кругов по своему внутреннему дворику до своего 100-летия.

После того, как о ветеране начали писать СМИ, ему начали жертвовать деньги со всей страны.

16 апреля 2020 года, в день своего столетия, на счету ветерана было более 12 миллионов фунтов стерлингов. Мур и его семья решили не останавливаться на этом.

Позднее королева Великобритании Елизавета II в июле 2020 года посвятила ветерана в рыцари.

The Queen knights Sir Tom pic.twitter.com/K85fKvx5pU — Richard Palmer (@RoyalReporter) July 17, 2020

Напомним, что в Украине от коронавируса умерла известный волонтер.

Также сообщалось, что от COVID-19 скончался сценарист мультсериала Симпсоны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet