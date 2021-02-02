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В Европе еще одна страна решила не прививать пожилых вакциной AstraZeneca

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Французский регулятор решил вакцинировать препаратом AstraZeneca граждан только до 65 лет. Медики заявили, что не имеют достаточной информации о влиянии вакцины на пенсионеров.
Вакцину будут вводить тем, кто помоложе
Вакцину будут вводить тем, кто помоложе

Во Франции решили отказаться от введения людям в возрасте COVID-вакцины англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. При этом регулятор одобрил использование препарата в стране, пишет The Local.

Вакцинировать данным препаратом будут только граждан от 18 до 65 лет. Такое решение принято в виду отсутствия достаточных данных об эффективности вакцины для возрастной категории населения.

Напомним, что ранее от иммунизации пенсионеров вакциной AstraZeneca отказались в Италии, Польше и Швеции.

До этого сообщалось, что ЕС договорился с AstraZeneca о дополнительных дозах COVID-вакцины.
 

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Теги: Вирус, вакцина, Франция, пенсионеры, вакцинация, прививки, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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