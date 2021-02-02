Три года колонии. Как судили Навального

Московский суд отправил российского оппозиционера Алексея Навального в колонию на фоне масштабных протестов в стране.

Симоновский районный суд Москвы отправил российского оппозиционера Алексея Навального в колонию общего режима на почти три года. До вступления приговора в законную силу Навальный будет находиться под стражей. Защита политика уже заявила о своем намерении его обжаловать.

Во время процесса в Мосгорсуде полиция задержала более 300 человек, пришедших к зданию суда, чтобы поддержать Навального.

Корреспондент.net следил за судебным процессом над Навальным.

За что судили

Суд над Навальным касался дела Ив Роше. В 2014 году его вместе с братом Олегом признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств: по версии следствия, они убедили компанию Ив Роше заключить невыгодный контракт.

Алексей Навальный получил 3,5 года условно, Олег Навальный — 3,5 года реального срока. Братья отрицали вину, называя дело политически мотивированным. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым; правительство РФ выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор не отменили.

Теперь же суд удовлетворил требование заменить Навальному условный срок на реальный из-за нарушений правил испытательного срока. Российские правоохранители заявили, что Навальный более 50 раз нарушил правила испытательного срока, в том числе не приходил на регистрацию в ведомство, как того требовали условия условного наказания.

В частности, Навального обвиняли в том, что он не отмечался у следователя пока пребывал в коме после отравления ядом Новичок, а также пока лечился и проходил реабилитацию в Германии.

Власти подготовились

Весь день пока продолжался суд над Навальным в Москве были перекрыты ряд улиц. После оглашения решения суда в центр Москвы стянули отряды Росгвардии. Оцеплены Манежная и Пушкинская площади, перекрыт проход на Красную площадь.

Подъезды к Матросской тишине, где в изоляторе сидит Навальный, тоже перекрыты.

EPA Перекрытие улиц в Москве

По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции метро Охотный ряд, Площадь Революции и Александровский сад.

Во время процесса в суде полиция задержала более 300 человек, пришедших к зданию суда, чтобы поддержать Навального.

Слова Навального в суде

Выступая в суде, Навальный отдельно обратил внимание на то, что дело по которому его судят, уже признал незаконным Европейский суд по правам человек.

“Если мы откроем любой учебник уголовного права — я надеюсь, ваша честь, вы это делали пару раз в своей жизни, — мы увидим, что ЕСПЧ является частью судебной системы России в том числе, коль уж Россия является членом Совета Европы. Есть решения обязательные. И я, пройдя все необходимые стадии судебного процесса, обратился в Европейский суд. Европейский суд вынес решение, в котором черным по белому написал, что даже состава преступления нет. Дело, по которому я нахожусь здесь почему-то, в этой странной клетке, оно полностью сфабриковано. Мало того, Российская Федерация, в общем-то, признала это решение. Половинчато. Потому что мне даже выплатили компенсацию по этому делу, тем самым признав решение ЕСПЧ. Несмотря на это, мой брат три с половиной года отсидел в тюрьме по этому делу, которое — еще раз — было сфабриковано. Есть соответствующее решение суда, которое обязательно здесь, на территории России. Я по этому делу сидел год под домашним арестом. Когда мой срок вот этот испытательный заканчивался, меня за неделю до этого арестовали, привезли к вам в Симоновский суд и без защиты, всучив какого-то адвоката по назначению, продлили мне еще на год испытательный срок. Немножко математики: в 2014 году меня осудили, дали три с половиной года, дали испытательный срок, а сейчас 21-й год, но меня все равно продолжают судить по этому делу. Меня же уже невиновным признали, и состава преступления в этом деле нет, и все равно: с упорством маньяка наше государство требует меня посадить по этому делу”, - заявил Навальный.

Также оппозиционер назвал процесс против себя “демонстрацией слабости” российской власти.

“Мое мнение заключается в том, что я требую немедленной свободы для себя, для других арестованных. Я не признаю ваше представление, оно полностью лживо, оно не соответствует закону, и я требую своего немедленного освобождения”, - закончил свою речь Навальный

Реакция на приговор

США потребовали «незамедлительно и без всяких условий» освободить Навального.

“Мы снова призываем российские власти немедленно и безо всяких условий освободить господина Навального, а также сотни других российских граждан, необоснованно задержанных в последние недели за осуществление своих прав, в том числе права на свободу выражения мнения и на мирные собрания”, - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

С требованием немедленно освободить Навального также выступил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.