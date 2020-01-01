Британец за 11 месяцев комы дважды переболел COVID-19
Британец из графства Стаффордшир пробыл в коме 11 месяцев. За это время он два раза переболел коронавирусом. 19-летний пациент уже идет на поправку. О пандемии ему пока решили не рассказывать, пишет Daily Mail.
Джозефа Флавилла сбил автомобиль, и парень 1 марта 2020 года угодил в больницу.
Через три недели после этого в Соединенном Королевстве ввели первый карантин. Все 11 месяцев британец находился в коме и за это время заразился COVID-19 два раза. Медики сумели вылечить молодого человека.
Недавно Флавилл вышел из комы. Из-за карантинных ограничений его семье запрещено его навещать в лечебном учреждении. С родными Джозеф общается по видеосвязи.
Родственники решили пока не рассказывать ему о коронавирусной инфекции.
Как сообщалось ранее, в Британии от коронавируса умер 100-летний ветеран, собравший для медиков lb32 млн.
Также Korrespondent.net писал, что в Китае арестовали 80 человек за распространение поддельной COVID-вакцины.
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