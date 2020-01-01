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Британец за 11 месяцев комы дважды переболел COVID-19

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Житель Британии, с весны находившийся в коме, ничего не знает о пандемии. Однако за это время он дважды заразился коронавирусом.
С родными Джозеф общается во видеосвязи
С родными Джозеф общается во видеосвязи
dailymail.co.uk

Британец из графства Стаффордшир пробыл в коме 11 месяцев. За это время он два раза переболел коронавирусом. 19-летний пациент уже идет на поправку. О пандемии ему пока решили не рассказывать, пишет Daily Mail.

Джозефа Флавилла сбил автомобиль, и парень 1 марта 2020 года угодил в больницу.

Через три недели после этого в Соединенном Королевстве ввели первый карантин. Все 11 месяцев британец находился в коме и за это время заразился COVID-19 два раза. Медики сумели вылечить молодого человека.

Недавно Флавилл вышел из комы. Из-за карантинных ограничений его семье запрещено его навещать в лечебном учреждении. С родными Джозеф общается по видеосвязи.

Родственники решили пока не рассказывать ему о коронавирусной инфекции.

 Джозеф Флавилл 
 

Как сообщалось ранее, в Британии от коронавируса умер 100-летний ветеран, собравший для медиков lb32 млн.

Также Korrespondent.net писал, что в Китае арестовали 80 человек за распространение поддельной COVID-вакцины. 

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Теги: Британия, Вирус, инфекция, Великобритания, Кома, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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