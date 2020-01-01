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В Instagram теперь можно восстановить удаленные публикации

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Восстановить публикации можно будет в течение 30 дней. Также при удалении поста потребуется дополнительно подтверждать свои действия.
Stories можно будет восстановить в течение суток
Stories можно будет восстановить в течение суток

В социальной сети Instagram появилась функция восстановления недавно удаленных публикаций и stories. Разработчики надеются, что это пригодится пользователям, сообщает пресс-служба сервиса.

"Сегодня мы представляем функцию "недавно удаленное", которая поможет управлять вашим контентом", - говорится в заявлении.

Так, stories можно будет восстановить в течение 24 часов, а посты – в течение одного месяца.

Также при удалении публикации сервис будет запрашивать дополнительное подтверждение.

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Теги: социальная сеть, пользователи, социальные сети, пост, соцсети, контент, удаление, Instagram, функции, восстановление
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Источник: korrespondent.net

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