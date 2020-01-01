После приговора Навальному в РФ начались задержания
В Москве на Манежной площади после оглашения приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному во вторник, 2 февраля, начались задержания. Сообщается, что задержаны как минимум 10 человек, пишет МБХ медиа.
Полицейские ведут людей со стороны метро Охотный ряд и сажают в автозаки. Задержанные при этом без плакатов, отмечает издание.
Cмотрите фотогалерею: После приговора Навальному в РФ начались задержания
Журналистов вытеснили с Манежной площади, она огорожена.
Акции в поддержку Навального проходят и в Санкт-Петербурге. Есть ли там задержания, пока не сообщается.
Напомним, перед оглашением приговора политику у суда также проходили задержания.
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