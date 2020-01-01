Людей силовики сажают в автозаки. Известно пока о десяти задержанных. На акции граждане находились без плакатов.

Задержания проходят в Москве и Санкт-Петербурге Twitter/ru_rbc

В Москве на Манежной площади после оглашения приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному во вторник, 2 февраля, начались задержания. Сообщается, что задержаны как минимум 10 человек, пишет МБХ медиа.

Полицейские ведут людей со стороны метро Охотный ряд и сажают в автозаки. Задержанные при этом без плакатов, отмечает издание.

Cмотрите фотогалерею: После приговора Навальному в РФ начались задержания

Журналистов вытеснили с Манежной площади, она огорожена.

Акции в поддержку Навального проходят и в Санкт-Петербурге. Есть ли там задержания, пока не сообщается.

Напомним, перед оглашением приговора политику у суда также проходили задержания.

Три года колонии. Как судили Навального

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