В Италии уже более 2,5 млн COVID-случаев

С начала пандемии в Италии инфекция унесла свыше 89 тысяч жизней. Преодолели болезнь боле двух миллионов граждан.

За последние сутки заразились 9,6 тыс. человек

В Италии с начала пандемии заразились коронавирусом 2 570 608 человек. За последние 24 часа новый инфицирований – 9 660, сообщает La Repubblica.

От инфекции скончались 89 344 человека. За последние сутки умерло 499 пациентов.

При этом выздоровели 2 043 499 человек.

На сегодня, по данным Worldometer, в мире выявлено 104 199 680 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 2 256 210 человек, выздоровели 76 017 956 человек.

До этого стало известно, что Италия не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет.

Также Korrespondent.net писал, что в Италии врача подозревают в убийстве COVID-пациентов. Он хотел освободить койко-места и пытался уменьшить нагрузку на отделение неотложной помощи, утверждают следователи.



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