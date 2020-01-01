В США сделали первые послабления режима санкций против Венесуэлы

Администрация нового американского президента разрешила ряд финансовых операций с участием правительства республики.

Министерство финансов США отменило часть односторонних американских санкций в отношении Венесуэлы. Соответствующая лицензия опубликована во вторник, 2 февраля, на сайте ведомства.

В документе указано, что с сегодняшнего дня разрешены ряд финансовых операций с участием руководства Венесуэлы для работы портов и аэропортов республики.

"Определенные транзакции, необходимые для работы портов и аэропортов Венесуэлы, кроме некоторых исключений, разрешены", - уточнили в Минфине.

Напомним, очередной пакет санкций против Венесуэлы администрация предыдущего американского лидера Дональда Трампа ввела в сентябре - за причастность руководства республики к проведению оружейных сделок с Ираном.

В связи с этим в МИД Венесуэлы заявили, что политика Вашингтона является агрессивной кампанией против системы ООН.

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