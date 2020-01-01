Приговор Навальному: за вечер задержаны более 1300 протестующих

В российской столице задержаны 1116 человек, в Санкт-Петербурге - 246, сообщили правозащитники.

За один вечер спецназовцами схвачено 1377 человек t.me/Ateobreaking

В Москве и Санкт-Петербурге прошли ночные акции протеста против приговора оппозиционеру Алексею Навальному, на которых силовики задержали 1362 человека. Такие данные в ночь из вторника на среду, 3 февраля, приводит правозащитная организация ОВД Инфо.

По данным правозащитников, в российской столице задержаны 1116 человек, в Санкт-Петербурге - 246.

Кроме того, единичны задержания прошли в Ижевске (4 протестующих), Омске (3), Челябинске (2), Краснодаре (2), Кирове (1), Чебоксарах (1), Мытищах (1) и Набережных Челнах (1).

Таким образом, в целом по стране спецназовцами схвачено 1377 человек.

Напомним, накануне задержания несогласных с приговором Навальному начались после суда над политиком.

Как сообщалось, суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на 3,5 года колонии общего режима по делу Ив Роше. Также он должен будет заплатить 500 тысяч рублей штрафа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet