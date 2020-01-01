Пандемия COVID-19: Латвия продлила режим ЧП до апреля

В рамках борьбы с коронавирусом руководство республики изменило ограничения в сферах торговли и образования.

Правительство Латвии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране из-за эпидемии коронавируса, до 6 апреля. Об этом на пресс-коференции во вторник, 2 февраля, заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

По его словам, власти решили сделать меры безопасности в условиях пандемии более эффективными и понятными.

Так, правительство планирует ввести модель "безопасной торговли", которая обеспечит более жесткий контроль количества покупателей в магазинах. Также у полиции будет возможность принять решение о закрытии магазина, если будут выявлены нарушения безопасности.

В то же время власти Латвии намерены в скором времени вернуть учеников младших классов за парты при условии, что будут соблюдаться комбинированные требования эпидемиологической безопасности, включая ношение масок.

По последним данным, в республике подтверждено свыше 67 тысяч инфицирования COVID-19, из них 55,7 закончились выздоровлением и 1219 - смертью пациента.

Как сообщалось, в декабре в Латвии зафиксировали рекордное с начала пандемии количество умерших от коронавируса граждан - 44 человека.

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