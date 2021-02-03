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Мексика одобрила экстренное использование вакцины Спутник V

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Министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на поставки российского препарата.
Российская вакцина Спутник V распространяется по миру
Российская вакцина Спутник V распространяется по миру

В Мексике Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris) выдала разрешение на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса COVID-19 Спутник V. Об этом сказал на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль, сообщает ТАСС в среду, 3 февраля.

"Cofepris только что выдала разрешение на экстренное использование вакцины Спутник V, разработанной Центром. Им. Гамалеи, – сказал замминистра. – Таким образом, появилась возможность для ее импорта и использования".

Он добавил, что известие о регистрации еще одной вакцины внушает оптимизм. Ранее во вторник Лопес-Гателль рассказал, что в понедельник министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на поставки российского препарата.

С конца февраля 2020 года в Мексике коронавирусом заразились порядка 2,06 млн человек, умерли почти 160 тысяч пациентов.

В стране 24 декабря 2020 года началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. Власти уже использовали свыше 677 тыс. доз препарата производства американской компании Pfizer.

Напомним, что ранее вакцина Спутник V была зарегистрирована в России, Армении, Беларуси, Парагвае, Алжире,  Гвинее, Туркменистане, Аргентине, Сербии, Тунисе, Иране, Венесуэле, Венгрии, Боливии, Палестине и др.

Также сообщалось, что в "ЛДНР" началась COVID-вакцинация российским Спутником-V.

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Теги: Россия, вакцина, Мексика, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    03.02.2021, 07:57
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
соболезную мексиканцам
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