В Тихом океане произошло мощное землетрясение

Эпицентр располагался в 1482 километрах к юго-востоку от расположенного на острове Пасхи единственного города Анга-Роа.

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в Тихом океане к юго-востоку от чилийского острова Пасхи. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, эпицентр располагался в 1482 километрах к юго-востоку от расположенного на острове Пасхи единственного города Анга-Роа, где проживают 3,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация об угрозе цунами не поступала.

Ранее на этой неделе в Эгейском море произошла серия землетрясений. Сначала возле греческого острова Лесбос зафиксировали подземный толчок магнитудой 4,8, после чего последовала серия афтершоков.

Ранее сообщалось, что в Хорватии после мощных землетрясений в конце декабря не утихают подземные толчки и образуются огромные пропасти. Всего в стране зафиксировали более 500 подземных толчков.

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