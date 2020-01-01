ОАЭ первыми в мире создают космический суд

Суд будет заниматься урегулированием грядущих коммерческих споров на орбите Земли, решили в Эмиратах.

ОАЭ создает первый в мире космический суд Тhekievtimes.ua

Власти Дубая создают космический суд для урегулирования коммерческих споров на орбите Земли. Об этом сообщает Международный финансовый центр Дубая (DIFC) в среду, 3 февраля.

В 2021 году суды Международного финансового центра Дубая (DIFC) и Фонд будущего Дубая (DFF) приступят к реализации новой инициативы Суды будущего, внедряя космический суд.

Новый арбитражный суд будет специализироваться на космической деятельности частных компаний, в частности, на различиях по поводу покупки спутников или столкновениях устройств на околоземной орбите.

Такое решение продиктовано прогрессом в космической отрасли, который был достигнут ОАЭ в последние годы.

Напомним, что ранее SpaceX отправит до конца года на орбиту четырех туристов. После выхода на околоземную орбиту, экипаж пробудет на ней несколько дней, облетая Землю каждые 90 минут, и затем приземлится у побережья штата Флорида.

Также сообщалось, что космический стартап запустил прототип ракеты на биотопливе. Хотя ракета не достигла космоса, в компании заявили, что намерены стать "Uber в космосе".

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