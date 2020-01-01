В мире привитых от COVID-19 уже больше, чем заразившихся

Больше всего прививок вакцинами от коронавируса сделали в Соединенных Штатах, Великобритании и Израиле/.

В мире количество прошедших вакцинацию от коронавируса COVID-19 превысило число заразившихся. Об этом в среду, 3 фераля, сообщает ТАСС со ссылкой собственные подсчеты на основе официальных данных и информации СМИ.

Так, уже привились не менее 105,1 млн человек, тогда как заразились с начала пандемии около 103,9 млн (более 2,2 млн из них умерли).

Больше всего прививок – 33,7 млн – сделали в США. На втором месте находится Великобритания, где с учетом заморских территорий привились 10,2 млн человек. Третье место занимает Израиль с 5,05 млн вакцинированных.

По доле привившегося населения на первом месте находится Израиль (56,86%), второе место занимают ОАЭ (38,83%), третье – Сейшельские Острова (36,25%). Десятипроцентный порог перешагнули Великобритания (15,3%), Бахрейн (11,02%) и США (10,3%).

Ранее на этой неделе сообщалось, что в мире минимум заболевших COVID-19 с октября. За сутки обнаружили почти 395 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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