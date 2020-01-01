В Бельгии запретили давать вакцину AstraZeneca людям старше 55 лет

Власти обосновывают это недостатком информации о влиянии COVID-вакцины на людей старшего возраста.

Бельгия решила не вакцинировать людей старше 55 лет препаратом AstraZeneca из-за недостатка данных о возможных побочных эффектах. Об этом сообщает Le Soir в среду, 3 февраля.

Как отметил Высший совет здравоохранения, в рамках контракта AstraZeneca с ЕС Бельгия должна получить 7 февраля первую партию вакцины в 80 тысяч доз. Согласно национальной стратегии вакцинации в настоящее время в Бельгии прививают пациентов домов престарелых и их персонал, то есть в основном людей из возрастной группы старше 65 лет, для чего используется вакцина Pfizer.

В свою очередь препарат AstraZeneca будет применяться в рамках перехода ко второму этапу вакцинации, целевой группой которой станет медперсонал королевства.

Наконец, широкая вакцинация всех желающих начнется в Бельгии только весной, но точные сроки станут известны в зависимости от наличия достаточного объема вакцины.

Напомним, что ранее в Швеции решили не прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca. Шведский регулятор не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет из-за того, что отсутствуют данные о том, насколько препарат влияет на эту возрастную категорию.

Аналогичное решение приняли и во Франции. Французский регулятор решил вакцинировать препаратом AstraZeneca граждан только до 65 лет. Медики заявили, что не имеют достаточной информации о влиянии вакцины на пенсионеров.

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