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В Бельгии запретили давать вакцину AstraZeneca людям старше 55 лет

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Власти обосновывают это недостатком информации о влиянии COVID-вакцины на людей старшего возраста.
Бельгия запретила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет
Бельгия запретила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет

Бельгия решила не вакцинировать людей старше 55 лет препаратом AstraZeneca из-за недостатка данных о возможных побочных эффектах. Об этом сообщает Le Soir в среду, 3 февраля.

Как отметил Высший совет здравоохранения, в рамках контракта AstraZeneca с ЕС Бельгия должна получить 7 февраля первую партию вакцины в 80 тысяч доз. Согласно национальной стратегии вакцинации в настоящее время в Бельгии прививают пациентов домов престарелых и их персонал, то есть в основном людей из возрастной группы старше 65 лет, для чего используется вакцина Pfizer.

В свою очередь препарат AstraZeneca будет применяться в рамках перехода ко второму этапу вакцинации, целевой группой которой станет медперсонал королевства.

Наконец, широкая вакцинация всех желающих начнется в Бельгии только весной, но точные сроки станут известны в зависимости от наличия достаточного объема вакцины.

Напомним, что ранее в Швеции решили не прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca. Шведский регулятор не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет из-за того, что отсутствуют данные о том, насколько препарат влияет на эту возрастную категорию.

Аналогичное решение приняли и во Франции. Французский регулятор решил вакцинировать препаратом AstraZeneca граждан только до 65 лет. Медики заявили, что не имеют достаточной информации о влиянии вакцины на пенсионеров.

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Теги: Бельгия, вакцина, пандемия, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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