Россия и Индия договорились о совместном производстве МиГ-35

Стоимость программы закупки 110 многоцелевых истребителей для ВВС Индии оценивается в $15-$18 млрд.

В России впервые испытали истребитель МиГ-35 в январе 2017 года Скриншот

Россия и Индия достигли предварительного соглашения о совместном производстве истребителй МиГ-35 поколения 4++ в случае победы РФ в тендере на 110 таких самолетов. Об этом сказал замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов, сообщает Интерфакс в среду, 3 февраля.

По его словам, достигнута предварительная договоренность с индийской корпорацией HAL. Рособоронэкспорт уже направил индийской стороне предложение о поставке истребителей МиГ-35 в рамках полученного запроса, а в ходе авиасалона МАКС-2019 были проведены полеты индийских летчиков на МиГ-35.

"Ожидаем объявление индийской стороной тендера на поставку самолетов. Но более быстрая и надежная работа по этому вопросу и поставка самолетов может быть организована на основе межправительственного соглашения", – сказал замглавы ФСВТС.

Помимо российских истребителей, в этом тендере планируют участвовать американские F/A-18 и F-16 Fighting Falcon, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, а также шведский Gripen E.

По условиям тендера на закупку 110 многоцелевых истребителей для ВВС Индии, 17 из них должны быть поставлены готовыми, а остальные 93 построены в Индии по лицензии местным "стратегическим партнером". Также задание требует широкой передачи технологий индийскому производителю и подготовки индийских кадров. Источники в министерстве обороны Индии сообщали, что стоимость программы закупки оценивается в $15-$18 млрд.

Напомним, в Индии регулярно происходят инциденты с российскими военными самолетами. В ноябре 2020 года там потерпел крушение истребитель ВМС МиГ-29К. Он упал в воды Аравийского моря. Оба пилота катапультировались перед падением. Один из них выжил.

А в мае прошлого года в индийской провинции Пенджаб потерпел крушение истребитель МиГ-29. Пилоты успели катапультироваться и выжили.

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