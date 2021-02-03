В США министром впервые стал открытый гей

Пит Буттиджич является ветераном американского военного флота, отслужил в Афганистане, был мэром города Саусбэнд в штате Индиана и соперничал с Байденом на праймериз демократов.

В США Сенат впервые в истории утвердил открытого гея на пост министра - министром транспорта назначили Пита Буттиджича. Об этом сообщает CNN в среду, 3 февраля.

Теперь Буттиджич будет руководить федеральным агентством со штатом в 55 тысяч сотрудников. В частности, он будет курировать национальные авиалинии, шоссе и транспортные системы.

Отметим, что Питу Буттиджичу 39 лет. Он является ветераном американского военного флота и ранее отслужил в Афганистане. Затем он был мэром города Саусбэнд в штате Индиана, а в 2019 году соперничал с нынешним президентом США Джо Байденом на праймериз Демократической партии.

Напомним, что ранее Байден отменил ряд распоряжений Трампа по мигрантам. Глава американского государства назвал миграционную политику предыдущей администрации национальным позором.

Также сообщалось, что Байден призвал не затягивать с импичментом Трампа. Джо Байден всегда осознавал риски, что судебные слушания в Сенате по делу импичмента Трампа будут мешать текущей повестке дня.

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