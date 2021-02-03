В Париже наводнение: Сена вышла из берегов

Власти столицы Франции объявили "желтый уровень" опасности. Вода в Сене поднялась на четыре метра.

В столице Франции Париже в результате наводнения Сена вышла из берегов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Уровень воды в Сене поднялся на четыре метра. Из-за наводнения власти Парижа закрыли несколько участков на набережных. Также перекрыты некоторые улицы и подземные переходы.

В Париже объявили "желтый" уровень опасности. Синоптики прогнозируют, что вода может подняться еще на один метр.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Косово и Албании резко поднялся уровень воды в реках, есть разрушения от паводков.

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