В Австралии построят самый узкий небоскреб в мире
Архитектурная студия Durbach Block Jaggers показала проект самого узкого небоскреба в мире. Об этом сообщает Dezeen.
Ширина небоскреба составит всего 6,4 метра, тогда как в высоту здание будет достигать 100 метров. Как отмечают архитекторы, соотношение сторон у небоскреба будет 16 к 1.
В здании, которое построят на улице Питт-410 в Сиднее, планируется обустроить гостиницу. На первых 7 этажах будут вестибюль, кофейня и место для гостей. А на последних этажах обустроят спа-центр с выступающим балконом.
Строить здание планируют без применения строительных кранов из-за ограниченного пространства вокруг.
Cмотрите фотогалерею: В Австралии построят самый узкий небоскреб в мире
Как сообщалось ранее, в Китае построили "горизонтальный небоскреб".
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