Проект небоскреба получил название Sky scratcher (царапающий небо). Назначение здания - гостиница.

В Австралии показали проект самого узкого небоскреба в мире Durbach Block Jaggers

Архитектурная студия Durbach Block Jaggers показала проект самого узкого небоскреба в мире. Об этом сообщает Dezeen.

Ширина небоскреба составит всего 6,4 метра, тогда как в высоту здание будет достигать 100 метров. Как отмечают архитекторы, соотношение сторон у небоскреба будет 16 к 1.

В здании, которое построят на улице Питт-410 в Сиднее, планируется обустроить гостиницу. На первых 7 этажах будут вестибюль, кофейня и место для гостей. А на последних этажах обустроят спа-центр с выступающим балконом.

Строить здание планируют без применения строительных кранов из-за ограниченного пространства вокруг.

Cмотрите фотогалерею: В Австралии построят самый узкий небоскреб в мире

Как сообщалось ранее, в Китае построили "горизонтальный небоскреб".

В США достроили небоскреб Захи Хадид

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