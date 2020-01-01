Кремль отреагировал на приговор Навальному

Само решение суда Песков комментировать не стал, но отметил, что оно не повлияет на ситуацию в России.

Приговор Алексею Навальному, которому накануне условный срок заменили на реальный и отправили в тюрьму, существенно не повлияет на политическую ситуацию в стране. Такое мнение в среду, 3 февраля, высказал представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. "В стране идет подготовка к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре, происходит много разных процессов, становление новых партий. Это очень многогранный процесс, поэтому, наверное, говорить о каком-то таком существенном влиянии [не приходится]", - заявил он.

При этом Песков говорит, что не знает, как отреагировал на приговор Навальному президент РФ Владимир Путин. "Вы знаете, что традиционно мы никак не комментируем вердикты и решения судов. Не будем делать это и сейчас", - сказал он. Отметим, согласно решению суда, Навальный проведет в тюрьме более двух с половиной лет, а также заплатит 500 тысяч рублей штрафа.

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