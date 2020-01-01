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Масштабные лесные пожары начались в Австралии

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Лесной пожар начался два дня назад и на данный момент стал крупнейшим в данной местности за последние годы.
Лесные пожары в Австралии
Лесные пожары в Австралии

В районе австралийского города Перт пылают масштабные лесные пожары, сгорели более 9 гектаров леса. Об этом сообщает BBC.

Лесной пожар вспыхнул в понедельник, 1 февраля, и стал крупнейшим в данной местности за последние несколько лет. В общей сложности сгорели более 9 тысяч гектаров леса.

Огнем был уничтожен 71 жилой дом, шесть людей пострадали, сотни жителей региона были эвакуированы.

 
Напомним, горд назад в результате масштабных лесных пожаров в Австралии погибли 24 человека и почти 500 млн животных.

Также сообщалось, что зона отчуждения Чернобыльской АЭС в 2020 году из-за масштабных лесных пожаров потеряла около 40% потенциально туристических локаций.

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Теги: Австралия, видео, пожар, лесной пожар, фоторепортаж
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Источник: korrespondent.net

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