Масштабные лесные пожары начались в Австралии
Лесной пожар начался два дня назад и на данный момент стал крупнейшим в данной местности за последние годы.
В районе австралийского города Перт пылают масштабные лесные пожары, сгорели более 9 гектаров леса. Об этом сообщает BBC.
Лесной пожар вспыхнул в понедельник, 1 февраля, и стал крупнейшим в данной местности за последние несколько лет. В общей сложности сгорели более 9 тысяч гектаров леса.
Огнем был уничтожен 71 жилой дом, шесть людей пострадали, сотни жителей региона были эвакуированы.
Cмотрите фотогалерею: Масштабные лесные пожары начались в Австралии
Напомним, горд назад в результате масштабных лесных пожаров в Австралии погибли 24 человека и почти 500 млн животных.
Также сообщалось, что зона отчуждения Чернобыльской АЭС в 2020 году из-за масштабных лесных пожаров потеряла около 40% потенциально туристических локаций.
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