ЕС поддерживает санкции против ТВ-каналов - посол

Официально Евросоюз пока не отреагировал на решение Зеленского. Но неофициально, говорит посол, поддерживают.

Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявляет, что в неофициальной реакции Евросоюз одобрил введенные санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Об этом он заявил в среду, 3 февраля, на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, пишет Европравда.

"Уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Еврокомиссии и Службе внешних действий к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям. Это пока неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную. Важно правильно все это позиционировать", - сказал Точицкий.

Напомним, накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов.

Попавшие под санкции телеканалы считают решение "политической расправой".

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