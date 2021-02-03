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ЕС поддерживает санкции против ТВ-каналов - посол

Комментариев: 6
Официально Евросоюз пока не отреагировал на решение Зеленского. Но неофициально, говорит посол, поддерживают.
Пока на решение по телеканалам отреагировала только Россия - осудила
Пока на решение по телеканалам отреагировала только Россия - осудила

Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявляет, что в неофициальной реакции Евросоюз одобрил введенные санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Об этом он заявил в среду, 3 февраля, на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, пишет Европравда.

"Уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Еврокомиссии и Службе внешних действий к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям. Это пока неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную. Важно правильно все это позиционировать", - сказал Точицкий.

Напомним, накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов.

Попавшие под санкции телеканалы считают решение "политической расправой".

 

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Теги: Украина, ЕС, посол, телеканалы, санкции, телеканал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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mtervvvga    03.02.2021, 14:39
Оценка:  -29
mtervvvga
Клоун,твоё мнение не интересует вообще никого.Все ждут реакции ЕС на этот беспредел.
WTF2wtf    03.02.2021, 14:44
Оценка:  +7
WTF2wtf
Шизоидный быдлоид-многостаночник военных преступников из раши,
ты дорогу нахyй потерял???
Путин-Xyйло    03.02.2021, 15:37
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Европа в шоке! Xyли вы так долго, давно пора!
Путин-Xyйло    03.02.2021, 15:39
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
В данном контексте еще вопрос кто клоун! Походу Мертвечука поимели разом с кумом через анус Козака
mtervvvga    03.02.2021, 14:39
Оценка:  -28
mtervvvga
Клоун,твоё мнение не интересует вообще никого.Все ждут реакции ЕС на этот беспредел.
sebax    03.02.2021, 15:22
Оценка:  +3
sebax
Навіть вялікіє расіанє? Загнівающей Європи? Щоб шо?
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