В Уганде десятки людей погибли в ДТП

Дорожная компания проводила ремонт дороги, не выставив предупреждающие знаки, а водитель грузовика с пассажирами в кузове не справился с управлением.

На скоростном шоссе на западе Уганды столкнулись пять авто, в результате чего погибли по меньшей мере 32 человека. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает Daily Monitor.

Отмечается, что авария произошла на месте проведения дорожных работ.

"На участке скоростной дороги Форт-Портал - Касесе, где велись ремонтные работы, 2 февраля столкнулись пять машин, на месте погибли 32 человека, еще пятеро получили серьезные ранения", - заявила представитель Красного Креста Уганды Иран Накасита.

По словам очевидцев, ДТП произошло из-за водителя грузовика, мужчина не справился с управлением. В кузове автомобиля находились люди.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии. Местные власти уже подали жалобу на дорожную компанию, которая не выставила предупреждающие знаки о проведении ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в Крыму во время лобового столкновения двух авто погибли четыре человека.

А на Кубе автобус сорвался в ущелье, погибли по меньшей мере 10 человек и 24 получили ранения.

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