В Турции произошло масштабное наводнение

Ливни за несколько часов привели к поднятию уровня воды выше окон домов. Есть жертвы и пострадавшие.

В турецком городе Измире произошло масштабное наводнение, стихия унесла жизни двух людей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Наводнением затоплены более 1500 домов. На дорогах застряли сотни автомобилей. По словам очевидцев, ливни длились несколько часов. Этого было достаточно, чтобы вода поднялась выше окон.

Погибли два человека, нескольких людей спасатели продолжают искать.

Ранее сообщалось, что в столице Франции Париже в результате наводнения Сена вышла из берегов.

Также, в нескольких районах Косово и Албании резко поднялся уровень воды в реках, есть разрушения от паводков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet