Протесты пойдут на спад. СМИ о суде над Навальным

Новость о тюремном заключении российского оппозиционера Алексея Навального оказалась в центре внимания многих международных изданий.

За судом над Алекссем Навальным следил весь мир. Российскому оппозиционеру сменили условный срок на реальный и отправили в колонию общего режима. Все это происходит на фоне протестов в России, которые продолжаются уже третью неделю.

Корреспондент.net собрал реакцию западных СМИ на приговор Навальному.

Протесты без лидера – VOX

Влиятельный американский интернет-портал VOX напоминает, что в 2013 году Навальный уже был приговорен к пяти годам тюремного заключения, но вышел на свободу уже на следующий день после оглашения приговора.

На этот раз, считает преподаватель Университета Дюка Ирина Соболева, все будет иначе. "Он либо останется в тюрьме на более долгий срок, либо выйдет на свободу под гарантии того, что он навсегда покинет страну", - говорит она.

По ее мнению, после ареста Навального протестное движение в России пойдет на спад.

"Движение сохранится, но ему будет очень сложно развиваться без своего лидера, которого лишили доступа к публичным площадкам", - считает директор Центра изучения Евразии и России в университете Джорджтаун Анджела Стэнт.

Навальный стал известнее - Deutsche Welle

Немецкое издание полагает, что Навальный опасен для российских властей тем, что наглядно доказывает: режим просто не в состоянии полностью контролировать все, и формирование реальной оппозиции возможно.

“Навальному в последние годы, несмотря на все потуги властей, удалось резко повысить свою известность у россиян. И ему это удалось, несмотря на то, что ему почти не уделяли времени на телевидении и он почти не появляется в крупных печатных СМИ", - пишет Deutsche Welle .

Поэтому вполне понятно, что с точки зрения режима опасно отпускать на свободу лидера оппозиции в преддверии намеченных на осень выборов в России, отмечает DW.

Не все сплотятся вокруг Навального – Le Parisian

Как пишет французская Le Parisian, еще недавно он был тем, чье имя никогда не называлось. Алексей Навальный, как и колдун Волан-де-Морт, вечный противник Гарри Поттера, более или менее не существовал в медиавселенной российского государства.

Теперь, после многочисленных демонстраций, похоже, ситуация поменялась.

"Безусловно, Навальный получил признание. Но есть разница в том, как его воспринимает Запад, где он один олицетворяет оппозицию Путину, и Россия, где существует более широкое политическое поле. Не все противники режима готовы сплотиться вокруг него, а некоторые обвиняют его в том, что он действует в одиночку, не создавая, например, настоящую партию или не осуждая вторжение в Крым", - рассказала изданию сотрудник Университета Западного Парижа Анна Колин Лебедева.

EPA Навальный в суде

Из Навального делают героя – Die Zeit

Даже если кажется, будто у Путина и его советников с приговором Навальному теперь стало на одну проблему меньше, их триумф, вероятно, будет недолгим, пишет немецкое издание Die Zeit. “Не случайно до настоящего времени судьи ни разу не получали разрешения отправить Навального за решетку. Причина проста. Путин не хотел допускать, чтобы Навальный стал своего рода героем в тюрьме ", - подчеркивает издание.

"Конечно, не факт, что Навальный станет российским Нельсоном Манделой, то есть политиком, который когда-нибудь может попасть из тюрьмы сразу на высший уровень политики".

"Однако в российском обществе приговор Навальному, популярность которого в России в последнее время выросла, несмотря на споры, кажется своего рода посвящением в рыцари. Пропаганда легко справилась с тем, чтобы обвинить оппозиционера якобы в нечестных мотивах или связях с иностранными спецслужбами. После добровольного ухода в тюрьму, чем стало теперь его возвращение в Россию, эти обвинения кажутся еще более несостоятельными, чем когда-либо. Для простых россиян тюремное заключение Навального лишь доказывает его честность и тем самым делает его еще более популярным", - заключает Die Zeit.

Запад даст ответ - Wall Street Journal

Американское издание напоминает, что новый госсекретарь США уже выступил с крайне резким обращением к российским властям, потребовав от Кремля немедленно и без дополнительных условий освободить Навального. Но, как считает редколлегия Wall Street Journal, этот призыв не принесет результатов, если о новых жестких мерах в отношении Москвы не объявит и Белый дом.

"На Путина можно будет произвести впечатление, только если администрация Байдена сможет организовать солидарный ответ Запада, который будет включать еще более жесткие санкции, в том числе и против представителей ближнего круга хозяина Кремля", - говорится в редакционной статье.

Издание также напоминает, что Москва может использовать и уже проверенную тактику гибридной войны.

"НАТО также стоит приготовиться к внешним провокациям, если Путин захочет отвлечь внимание россиян от внутренних проблем. Он уже делал это, и президент Байден это прекрасно знает. В то время он занимал пост вице-президента", - напоминает Wall Street Jornal.