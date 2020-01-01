Британская программа вакцинации вдохновлена фильмом Заражение

Фильм повлиял на количество заказанных доз и публичные разъяснения клинических рекомендаций по расстановке приоритетов вакцинации.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок разработал стратегию массовой COVID-вакцинации, вдохновившись фильмом Заражение. Об этом он заявил в интервью ведущему телеканала LBC Нику Феррари в среду, 3 февраля.

"В фильме показано, что момент наивысшего напряжения вокруг программы вакцинации по факту возникает не до ее внедрения, когда ученые и производители работают в темпе (над вакциной - ред.), а после, когда возникает огромный спор вокруг порядка приоритетности", - сказал Хэнкок.

"Так что я настоял на том, чтобы мы заказали достаточно (доз вакцины) для каждого взрослого, мы также довольно рано запросили клинические рекомендации по расстановке приоритетов и обнародовали их, чтобы не было большого спора о порядке приоритетности", - добавил министр.

По его словам, фильм не был "основным источником" информации для создания стратегии, отметив, что возникнет глобальная нехватка вакцин.

Как пишет издание Evening Standard, Хэнкок отклонил рекомендации заказать 30 млн доз вакцины производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета и вместо этого сделал заказ на 100 млн доз препарата.

"Я не собирался довольствоваться меньшим", - пояснил свое решение Хэнкок.

Кроме того, в эфире программы Good Morning Britain на канале ITV политик также заявил, что с помощью фильма он получил "инсайт" о потенциальном международном давлении в связи с вакциной.

"Я посмотрел фильм, он на самом деле основан на рекомендациях очень серьезных эпидемиологов", - сказал Хэнкок.

Наконец, как передает телеканала Sky News, Хэнкок неоднократно напоминал своим советникам о фильме.

"Он постоянно говорил о концовке фильма", - цитирует телеканал бывшего советника Минздрава.

"Он призывал постоянно быть действительно в курсе с самого начала, во-первых, о том, что вакцины очень важны, а во-вторых, что когда вакцину разработают, мы столкнемся с ее чрезвычайной глобальной борьбой за нее", - добавил советник.

Напомним, что в мире привитых от COVID-19 уже больше, чем заразившихся. Больше всего прививок вакцинами от коронавируса сделали в Соединенных Штатах, Великобритании и Израиле.

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