ЕС о санкциях против телеканалов: Есть пределы

Защита нацбезопасности не должна происходить за счет свободы СМИ и должна происходить при полном уважении основных прав и свобод, заявили в ЕС.

Украина имеет право бороться с дезинформацией, но у этой борьбы есть пределы. Об этом говорится в комментарии представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано в связи с введением санкций против трех украинских телеканалов, сообщает Европравда.

Он отметил, что в ЕС сейчас оценивают решение о санкциях против Тараса Козака и его медиахолдинга.

"По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследований, которые установили, что господин Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами", - заявил Стано.

По его словам, украинский медиаландшафт подвергается постоянным пророссийским кампаниям дезинформации.

"Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от информационных манипуляций законны, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно происходить при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что любые принимаемые меры должны быть пропорциональны цели.

"Мы внимательно следим за этим делом и свяжемся с украинскими властями для получения дополнительной информации", - заявил Стано.

Ранее посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в неофициальной реакции Евросоюз одобрил введенные санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Данное решение также поддержало американское посольство в Украине.

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