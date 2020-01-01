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НАТО приветствовало продление ДСНВ Россией и США

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Генсек НАТО положительно отнесся к продлению ДСНВ. Однако Альянс по-прежнему будет противостоять "агрессии России".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Североатлантический Альянс положительно оценил продление Соединенными Штатами и Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в Twitter в среду, 3 февраля, написал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Приветствую соглашение о продлении договора на пять лет. Договор способствует международной стабильности и имеет большое значение для союзников по НАТО. Это начало, а не конец усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над вооружениями", - отметил генеральный секретарь НАТО.

При этом в заявлении Альянса говорится о том, что организация по-прежнему будет противостоять "агрессии России".

"НАТО по-прежнему ясно видит вызовы от России… Мы будем работать в тесном контакте, чтобы противостоять агрессивным действиям России, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности", - подчеркнули в НАТО.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится с генсеком НАТО.

Добавим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил статус особого партнерства Украины вне НАТО.
 

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Теги: Россия, США, НАТО, договор, Йенс Столтенберг, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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