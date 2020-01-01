В США разбился военный вертолет: есть погибшие

Инцидент произошел в штате Айдахо. Трое летчиков на борту совершали тренировочный полет, все они погибли.

В штате Айдахо, США, три военных летчика погибли при крушении вертолета UH-60 Black Hawk. Об этом сообщает Нацгвардия штата в Twitter в среду, 3 февраля.

"Трое служащих Национальной гвардии Айдахо умерли минувшей ночью, после того как их вертолет UH-60 Black Hawk разбился южнее Лаки-Пик, близ Бойсе. Все три служащих, находившихся на борту, были пилотами, совершавшими обычный тренировочный полет", - сказано в сообщении.

Официальный представитель Нацгвардии штата подполковник Кристофер Бордерс добавил, что в районе крушения был заметный снегопад.

"Это мешало нам вести поиск вертолета", - заявил он телекомпании ABC.

Разбившийся Black Hawk и тела членов экипажа были обнаружены вскоре после полуночи. Другие детали об авиакатастрофе пока не разглашаются.

Напомним, что ранее на Кубе разбился вертолет. На востоке страны потерпел крушение военный вертолет. В аварии погибло пять человек экипажа.

Также сообщалось, что в ЮАР пять человек погибли при падении медицинского вертолета. Вертолет транспортировал пилота и четырех медиков, когда потерпел крушение. Свидетели говорят, что вертолет перед падением взорвался.

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