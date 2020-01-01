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В ЕС осудили приговор Навальному

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Глава дипломатии ЕС выступил с заявлением, в котором осудил заключение российского оппозиционера, однако о новых санкциях пока речь не идет.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прокомментировал срок Навальному
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прокомментировал срок Навальному
Eutoday.net

Евросоюз осуждает решение российских властей за тюремный срок оппозиционеру Алексею Навальному и требует немедленно освободить его. Об этом в среду, 3 февраля заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Европейский союз осуждает решение российских властей осудить Алексееве Навального и считает его неприемлемым, поскольку оно является политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России по правам человека", - говорится в обнародованном заявлении.

Он подчеркнул, что ЕС призывает российские органы власти выполнять свои национальные и международные обязательства уважать и обеспечивать права человека и равенство перед законом, включая право на справедливый суд.

"ЕС повторяет свой призыв к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также всех граждан и журналистов, которые были задержаны за осуществление своих прав на мирные собрания и свободу слова", - говорится в заявлении.

При этом в заявлении не идет речь о возможных санкциях в связи с приговором Навальному. Этот вопрос обещают обсудить на ближайшем заседании Совета ЕС.

Тем временем в Германии уже заговорили о новых санкциях против РФ из-за приговора Навальному.

Напомним, сегодня должно состояться заседание Совбеза ООН, на котором обсудят ситуацию с Навальным.

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Теги: Россия, ЕС, приговор, Навальный
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Источник: korrespondent.net

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