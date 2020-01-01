В ЕС осудили приговор Навальному

Глава дипломатии ЕС выступил с заявлением, в котором осудил заключение российского оппозиционера, однако о новых санкциях пока речь не идет.

Евросоюз осуждает решение российских властей за тюремный срок оппозиционеру Алексею Навальному и требует немедленно освободить его. Об этом в среду, 3 февраля заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Европейский союз осуждает решение российских властей осудить Алексееве Навального и считает его неприемлемым, поскольку оно является политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России по правам человека", - говорится в обнародованном заявлении.

Он подчеркнул, что ЕС призывает российские органы власти выполнять свои национальные и международные обязательства уважать и обеспечивать права человека и равенство перед законом, включая право на справедливый суд.

"ЕС повторяет свой призыв к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также всех граждан и журналистов, которые были задержаны за осуществление своих прав на мирные собрания и свободу слова", - говорится в заявлении.

При этом в заявлении не идет речь о возможных санкциях в связи с приговором Навальному. Этот вопрос обещают обсудить на ближайшем заседании Совета ЕС.

Тем временем в Германии уже заговорили о новых санкциях против РФ из-за приговора Навальному.

Напомним, сегодня должно состояться заседание Совбеза ООН, на котором обсудят ситуацию с Навальным.

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