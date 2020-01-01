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Беларусь получила вторую российскую COVID-вакцину

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Россия передала свой второй препарат от COVID-19, а также новейшие тест-системы для определения коронавируса методом ПЦР.
Это очень-очень хорошая вакцина - Пиневич
Это очень-очень хорошая вакцина - Пиневич

Беларусь получила от РФ вакцину от коронавируса Эпиваккорона и новую тест-систему для выявления инфекции. Об этом сообщила журналистам в среду, 3 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова после встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, пишет ТАСС.

"Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала вакцину Эпиваккорона. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса", - заявила глава российского ведомства.

Известно, что Россия передала несколько сотен доз COVID-вакцины, а также 1,5 тыс. тест-систем для определения коронавируса методом ПЦР.

Попова отметила, что данная тест-система нового поколения.

Глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич поблагодарил российскую коллегу за предоставление препарата и локализацию производства.

"Это очень-очень хорошая вакцина, оценивается очень высоко", - резюмировал он.

Напомним, что в декабре 2020 года Россия направила в ВОЗ документы на вторую COVID-вакцину.

Также мы писали, что в Туркменистане зарегистрировали препарат Эпиваккорона.
 

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Теги: Россия, Беларусь, вакцина, тесты, вакцинация, тестирование, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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