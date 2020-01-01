Беларусь получила вторую российскую COVID-вакцину
Беларусь получила от РФ вакцину от коронавируса Эпиваккорона и новую тест-систему для выявления инфекции. Об этом сообщила журналистам в среду, 3 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова после встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, пишет ТАСС.
"Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала вакцину Эпиваккорона. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса", - заявила глава российского ведомства.
Известно, что Россия передала несколько сотен доз COVID-вакцины, а также 1,5 тыс. тест-систем для определения коронавируса методом ПЦР.
Попова отметила, что данная тест-система нового поколения.
Глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич поблагодарил российскую коллегу за предоставление препарата и локализацию производства.
"Это очень-очень хорошая вакцина, оценивается очень высоко", - резюмировал он.
Напомним, что в декабре 2020 года Россия направила в ВОЗ документы на вторую COVID-вакцину.
Также мы писали, что в Туркменистане зарегистрировали препарат Эпиваккорона.
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