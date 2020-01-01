Истребитель F-15EX совершил первый полет

Новейший истребитель ВВС США компании Boeing совершил первый 90-минутный испытательный полет.

В США новый истребитель Boeing F-15EX совершил 2 февраля свой первый полет. Об этом сообщает компания Boeing.

Самолет взлетел и приземлился в международном аэропорту Сент-Луис Ламберт, совершив 90-минутный испытательный полет.

Главный летчик-испытатель Boeing F-15 Мэтт Гиз проверил авионику, передовые системы и программное обеспечение многоцелевого самолета.

"Сегодняшний успешный полет доказывает безопасность самолета и его готовность присоединиться к флоту истребителей нашей страны", - сказал Прат Кумар, вице-президент Boeing и руководитель программы F-15.

Современные варианты F-15 также включают в себя дистанционное управление полетом, полностью новую "цифровую" кабину, современный радар AESA и ADCP-II, самый быстрый в мире компьютер для выполнения полетов.

В F-15EX установлена самая совершенная на сегодняшний день система радиоэлектронной борьбы Eagle Passive/Active Warning and Survivability System для повышения эффективности миссии и выживаемости пилотов.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по авиабезопасности EASA разрешило эксплуатировать самолеты Boeing 737 Max в Евросоюзе.

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