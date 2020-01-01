Украинец пытался провезти в РФ партию синтетических наркотиков

Украинец в обход российского погранпукта пытался провезти почти три килограмма наркотиков. Заметив пограничников, он пытался сбежать.

На российско-украинской границе в Ростовской области сотрудники пограничного управления ФСБ задержали гражданина Украины, пытавшегося ввезти на территорию РФ партию синтетических наркотиков. Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы, пишет ТАСС.

"В районе населенного пункта Чертково Ростовской области пограничный наряд задержал гражданина Украины при попытке попасть на территорию РФ в обход установленного пункта пропуска. У нарушителя обнаружены полиэтиленовые пакеты, в которых по результатам проведенного исследования находилось 2,9 кг синтетического наркотика (соль), содержащего производное от наркотического средства метилэфедрон ", - цитирует издание сообщение пресс-службы пограничного управления.

Мужчина, заметив пограничников, пытался скрыться.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры).

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, что в аэропорту Борисполь обнаружили две тонны контрабандных сигарет.

Также Korrespondent.net писал, что на Закарпатье пограничника задержали при сбыте наркотиков.

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