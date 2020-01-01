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COVID-19 можно контролировать - ВОЗ

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Распространение коронавируса во всем мире уже три недели сокращается, что свидетельствует о том, что его можно контролировать.
Тедрос Аданом Гебрейесус сделал оптимистичное заявление о коронавирусе
Тедрос Аданом Гебрейесус сделал оптимистичное заявление о коронавирусе
twitter.com/WHO

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что коронавирусом можно управлять. Такое заявление он сделал на брифинге в среду, 3 февраля, на фоне снижения суточного прироста.

Так, Гебрейесус отметил, что третью неделю подряд количество новых случаев COVID-19 во всем мире уменьшается.

"Это свидетельствует о том, что этим вирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные санитарные мероприятия, сможем предотвратить распространение инфекции и спасти жизни", - сообщил гендиректор ВОЗ.

По его словам, в мире уже наблюдалось снижение заболеваемости и тогда страны слишком быстро снимали ограничения, а люди ослабляли бдительность.

"По мере распространения вакцин жизненно важно, чтобы все мы продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и других", - добавили в ВОЗ.

По его словам, контроль за распространением вируса спасает жизнь сейчас и будет спасать жизни позже, уменьшая вероятность появления новых вариантов, и это помогает обеспечить эффективность вакцин.

Ранее сообщалось, что в мире привитых от COVID-19 уже больше, чем заразившихся. Больше всего прививок вакцинами от коронавируса сделали в Соединенных Штатах, Великобритании и Израиле.

Напомним, на этой неделе сообщалось, что в мире минимум заболевших COVID-19 с октября. За сутки обнаружили почти 395 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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Теги: статистика, ВОЗ, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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