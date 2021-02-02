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Представлен топ-10 крупнейших стран-судовладельцев

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Не имеющая выхода к морю Швейцария попала в десятку рейтинга. В первой тройке - Япония, Китай и США.
Стоимость быстро растущего флота Японии поднялась в 2020 году
Стоимость быстро растущего флота Японии поднялась в 2020 году
cfts.org.ua

Ежегодный рейтинг стран-судовладельцев по общей стоимости флота возглавила Япония, которая лидирует почти во всех секторах судоходства с активами на общую сумму 115,8 млрд долларов. Рейтинг представила компания VesselsValue, пишет ЦТС.

У японских судовладельцев самый дорогой флот LNG-танкеров - 5,8 млрд долларов, а также самый дорогой флот судов-автомобилевозов стоимостью 7,3 млрд.

Второе место рейтинга занял Китай. Китайские собственники владеют активами на 107,7 млрд. На третьем месте – США с активами в 95,1 млрд, из которых 63 млрд долларов приходится на круизные лайнеры.

Далее рейтинг выглядит так:

  • Греция (93,2 млрд долларов),
  • Сингапур (50,7 млрд),
  • Германия (42,8 млрд),
  • Великобритания (39 млрд),
  • Южная Корея (34,7 млрд),
  • Норвегия (33,7 млрд),
  • Швейцария (28,5 млрд).

Напомним, в Турции спустили на воду первый фрегат.

Как сообщалось ранее, РФ пытается арестовать рыбопромысловый флот Украины.

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Теги: судно, море, флот, страны
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Источник: korrespondent.net

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