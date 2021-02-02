Представлен топ-10 крупнейших стран-судовладельцев
Ежегодный рейтинг стран-судовладельцев по общей стоимости флота возглавила Япония, которая лидирует почти во всех секторах судоходства с активами на общую сумму 115,8 млрд долларов. Рейтинг представила компания VesselsValue, пишет ЦТС.
У японских судовладельцев самый дорогой флот LNG-танкеров - 5,8 млрд долларов, а также самый дорогой флот судов-автомобилевозов стоимостью 7,3 млрд.
Второе место рейтинга занял Китай. Китайские собственники владеют активами на 107,7 млрд. На третьем месте – США с активами в 95,1 млрд, из которых 63 млрд долларов приходится на круизные лайнеры.
Далее рейтинг выглядит так:
- Греция (93,2 млрд долларов),
- Сингапур (50,7 млрд),
- Германия (42,8 млрд),
- Великобритания (39 млрд),
- Южная Корея (34,7 млрд),
- Норвегия (33,7 млрд),
- Швейцария (28,5 млрд).
Напомним, в Турции спустили на воду первый фрегат.
Как сообщалось ранее, РФ пытается арестовать рыбопромысловый флот Украины.
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