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В Британии COVID-вакцину получили 10 млн человек

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Вакцинация в стране стартовала 8 декабря. Привито 15% граждан. Британцам делают инъекции препаратами Pfizer и AstraZeneca.
С каждым уколом угроза немного уменьшается - Хэнкок
С каждым уколом угроза немного уменьшается - Хэнкок

В Великобритании первая доза вакцины от коронавируса введена уже 10 миллионам граждан страны. Таким образом, прививку получили 15% населения Соединенного Королевства, написал в своем Twitter министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

"Уже 10 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID. Это очень важная веха в борьбе, которую наша страна ведет с этим вирусом. С каждым уколом угроза для всех нас немного уменьшается, и я хочу поблагодарить всех за ту роль, которую они играют в общем деле", - подчеркнул Хэнкок.

Вакцинация в Британии началась 8 декабря. Британцев прививают вакцинами Pfizer и AstraZeneca.

По последним данным, общее число выявленных в стране случаев заболевания коронавирусом превысило 3,85 млн.

Накануне сообщалось, что в Британии от коронавируса умер 100-летний ветеран, собравший для медиков lb32 млн.

Добавим, что британец за 11 месяцев комы дважды переболел COVID-19.
 

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Теги: Британия, вакцина, вакцинация, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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