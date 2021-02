В Британии COVID-вакцину получили 10 млн человек

В Великобритании первая доза вакцины от коронавируса введена уже 10 миллионам граждан страны. Таким образом, прививку получили 15% населения Соединенного Королевства, написал в своем Twitter министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

"Уже 10 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID. Это очень важная веха в борьбе, которую наша страна ведет с этим вирусом. С каждым уколом угроза для всех нас немного уменьшается, и я хочу поблагодарить всех за ту роль, которую они играют в общем деле", - подчеркнул Хэнкок.

Вакцинация в Британии началась 8 декабря. Британцев прививают вакцинами Pfizer и AstraZeneca.

По последним данным, общее число выявленных в стране случаев заболевания коронавирусом превысило 3,85 млн.

